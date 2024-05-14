Эксперт по ювелирной моде Ракутина посоветовала отказаться от покупки подозрительно дешевых драгоценностей | 360°

Общество 14 мая 2024, 13:19 Эксперт по ювелирной моде Ракутина посоветовала отказаться от покупки подозрительно дешевых драгоценностей

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Эксперт по ювелирной моде SOKOLOV Елена Ракутина рассказала об одной из главных ошибок, допускаемых при покупке драгоценностей. Речь идет о выборе подозрительно дешевого украшения, сообщили «Известия».

По словам специалиста, слишком низкая стоимость может указывать на плохое качество изделия или отсутствие оригинальности. Важно проверять такие предметы на подлинность.

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Ракутина напомнила об обязательном наличии пробы на драгоценном металле. Еще одно подтверждение — правильная бирка. Кроме того, золото и серебро не должны магнититься, добавила эксперт.