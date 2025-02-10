Эксперт по ипотеке Радченко: рассрочка на жилье не несет рисков для застройщиков

В Центробанке предположили, что покупка квартиры в рассрочку несет риски как для покупателей, так и для продавцов. В беседе с « Ридусом » свое мнение высказала президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

По ее словам, покупатель действительно рискует потерять деньги, если недооценит свои финансовые возможности. Однако для застройщиков особой опасности в использовании данного механизма нет.

«В других странах, где россияне активно скупают недвижимость, в договоре на покупку жилья в рассрочку четко прописывается, что инвестор теряет все ранее внесенные средства, если не заплатит следующий платеж. Как от этого пострадает застройщик?» — отметила эксперт.

Радченко также подчеркнула, что существует вероятность «раздувания пузыря» на рынке рассрочки спекулянтами. В итоге люди, нуждающиеся в квартире для проживания, окажутся без недвижимости, добавила специалист.