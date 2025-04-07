Эксперт по инвестициям Тихомиров: для успешных накоплений важно грамотно управлять бюджетом

Исследование, проведенное СберСтрахованием жизни и сервисом «Работа.ру», показало, что большинство россиян (59%) стремятся создать семейные сбережения размером более 500 тысяч рублей. Директор по инвестициям «СберСтрахования жизни» Александр Тихомиров в беседе с «Известиями» отметил, что для успешного достижения этой цели важно грамотно управлять семейным бюджетом.

Он рекомендует откладывать около 10–15% дохода, выбирая финансовые инструменты с низким риском и надежной защитой.

«Среди используемых финансовых инструментов в данном случае лучше отдавать предпочтение тем, которые не несут риска и обладают защитой», — сказал он.

Исследование также показало, что 27% опрошенных формируют общие накопления, 26% — как общие, так и раздельные, а 17% создают только раздельные сбережения. При этом 23% респондентов вообще не занимаются формированием накоплений.