Эксперт по инвестициям Шавнев рассказал, что заработать на перепродаже квартиры можно около 10-15%

Директор инвестиционной компании на рынке недвижимости «ФЛИП» Евгений Шавнев в беседе с «Газетой.Ru» озвучил сумму, которую можно заработать на перепродаже квартиры после проделанного там ремонта.

По его словам, обычно доход от такой сделки составляет 10-15%.

«Инвестор находит на рынке вторичного жилья невостребованную квартиру, как правило, без ремонта („бабушкин вариант“), покупает, делает ремонт и повторно выставляет на продажу», — рассказал о схеме Шавнев.

Эксперт заметил, что практически каждая третья квартира в России покупается для последующей перепродажи.

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Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

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