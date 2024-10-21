Эксперт по инвестициям Шахматова назвала флиппинг прибыльной стратегией при продаже недвижимости

Покупка, преображение и последующая перепродажа квартиры набирают обороты в России. Эта инвестиционная стратегия получила название флиппинг, рассказала основатель инвестагентства и «Бюро ремонтов Шах и Мат» Ксения Шахматова в интервью «Газете.Ru».

Важным аспектом такого подхода становится правильный выбор локации и ремонт помещения. Грамотный расчет финансовой модели — еще один залог успеха. Важно учитывать бухгалтерские и налоговые вопросы, чтобы избежать серьезных проблем, подчеркнула специалист.

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