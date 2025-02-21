Эксперт по инвестициям Щекин: при покупке квартиры важно учитывать ее расположение

Сооснователь и совладелец инвестиционно-девелоперской группы «Родина» Владимир Щекин выделил ключевые аспекты выбора квартиры на первичном рынке. Об этом сообщили « Известия ».

Главным критерием, по мнению эксперта, остается расположение жилья, включая удобство транспортной доступности жилого комплекса. Еще одна важная составляющая комфортного проживания — наличие инфраструктуры: зеленые зоны, парки и прогулочные места.

Щекин подчеркнул значимость близости социальных объектов: школ, детских садов, медицинских учреждений, которые существенно улучшают качество повседневной жизни. Не менее значимы и развлекательные элементы: торговые центры и общественные пространства.