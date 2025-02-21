Эксперт по инвестициям Щекин: при покупке квартиры важно учитывать ее расположение

Сооснователь и совладелец инвестиционно-девелоперской группы «Родина» Владимир Щекин выделил ключевые аспекты выбора квартиры на первичном рынке. Об этом сообщили «Известия».

Главным критерием, по мнению эксперта, остается расположение жилья, включая удобство транспортной доступности жилого комплекса. Еще одна важная составляющая комфортного проживания — наличие инфраструктуры: зеленые зоны, парки и прогулочные места.

Щекин подчеркнул значимость близости социальных объектов: школ, детских садов, медицинских учреждений, которые существенно улучшают качество повседневной жизни. Не менее значимы и развлекательные элементы: торговые центры и общественные пространства.

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