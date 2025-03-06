Эксперт по инвестициям Астафьев: куклы и комиксы могут принести хороший доход

По словам эксперта, одна из интересных и потенциально прибыльных областей для инвестиций — так называемые детские увлечения. Речь идет о коллекционных куклах, комиксах, видеоиграх и других предметах, пробуждающих чувство ностальгии.

«Ценность игрушек заключается не только в эмоциональной привязанности, но и в редкости. Например, наборы Lego, выпускаемые ограниченными тиражами, демонстрируют среднюю доходность не менее 11% в год», — пояснил специалист.

Особенную ценность, добавил Астафьев, представляют запечатанные комплекты, посвященные популярным кинофильмам или литературным произведениям.