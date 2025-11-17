Эксперт по интернет-торговле Гаврилов заявил, что потенциальный риск от онлайн-продажи алкоголя превышает пользу

По мнению специалистов, переход к онлайн-продаже алкоголя, включая российское вино, сталкивается с юридическими и техническими преградами. Для успешного проведения эксперимента необходимо обновить законодательство и интегрироваться с системой ЕГАИС, сообщил президент Союза интернет-торговли Виталий Гаврилов в интервью «Известиям» .

Гаврилов подчеркнул, что сейчас лицензии на продажу алкоголя выдаются только стационарным торговым точкам, а контроль осуществляется через ЕГАИС. Эксперт предупредил: «Без легализации участия курьеров и пунктов выдачи, без технических решений для учета бутылки „от склада до потребителя“ онлайн-продажи могут привести к сбою контроля и рискам фальсификации».

Отдельные регионы ужесточают политику против алкоголизации населения, что усложняет создание унифицированной системы онлайн-продаж алкоголя. По словам эксперта, на данный момент «вопросов больше, чем ответов, а потенциальный риск пока превышает пользу».