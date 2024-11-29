Эксперт по интернет-продуктам Гуляев предупредил о новой схеме мошенников со взломом домашнего роутера

Сейчас набирает популярность новая схема мошенничества. Она связана со взломом домашнего роутера. Детали обмана рассказал директор по интернет-продуктам «Дом.ру» Дмитрий Гуляев в интервью радио Sputnik.
По его словам, из-за уязвимости в Wi-Fi-чипе, который имеют модели ряда брендов, злоумышленники могут перехватить и расшифровать интернет-трафик с роутера. В результате они удаленно получают сведения с устройства без каких-либо действий пользователя.
Гуляев посоветовал не раздавать домашний интернет незнакомым людям, чтобы избежать рисков заражения устройства вирусами или вредоносным программным обеспечением.
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