Эксперт по интерьеру Карапетян посоветовал при ремонте составлять подробную смету с дизайнером

Основатель и директор интерьерной компании Карен Карапетян поделился рекомендациями с людьми, желающими сделать ремонт в квартире самостоятельно. Об этом сообщил MIR24.TV.
По словам специалиста, часто допускается ошибка еще на этапе планирования бюджета: рассматриваются крупные статьи расходов и упускаются из виду детали. Например, при расчете стоимости укладки пола учитывается только стоимость покрытия, а цены на подготовительные работы и сопутствующие материалы игнорируются.
Как пояснил эксперт, лучший выход — составление подробной сметы совместно с профессиональным дизайнером или прорабом, умеющим это делать. Желательно не только составить смету, но и закрепить ее письменно, хотя на практике это делается крайне редко.
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