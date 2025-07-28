Эксперт по интерьеру Карапетян посоветовал при ремонте составлять подробную смету с дизайнером

Основатель и директор интерьерной компании Карен Карапетян поделился рекомендациями с людьми, желающими сделать ремонт в квартире самостоятельно. Об этом сообщил MIR24.TV .

По словам специалиста, часто допускается ошибка еще на этапе планирования бюджета: рассматриваются крупные статьи расходов и упускаются из виду детали. Например, при расчете стоимости укладки пола учитывается только стоимость покрытия, а цены на подготовительные работы и сопутствующие материалы игнорируются.

Как пояснил эксперт, лучший выход — составление подробной сметы совместно с профессиональным дизайнером или прорабом, умеющим это делать. Желательно не только составить смету, но и закрепить ее письменно, хотя на практике это делается крайне редко.