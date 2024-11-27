Эксперт по информбезопасности Татаринов: ни одна мера не позволит полностью победить кибермошенников

Эксперт по информационной безопасности Тарас Татаринов в разговоре с радио Sputnik заявил, что ни одна мера, в том числе законодательная, не даст возможностей полностью победить кибермошенников.

Ранее СМИ сообщали, что правительство РФ вместе с правоохранительными органами и Центробанком подготовило пакет мер против кибермошенничества.

По словам собеседника, введение соответствующих мер является нужным и полезным занятием, однако если они не будут своевременно обновляться, мошенники найдут новые лазейки.

«Подобные мероприятия должны все время обновляться, чтобы идти в ногу со временем и в ногу с тем, что используют мошенники», − сказал Татаринов.

Он назвал современных мошенников группами хорошо организованных профессионалов, где присутствуют специалисты разных профилей. Таким группировкам противостоять очень сложно, добавил эксперт.