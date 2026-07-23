Эксперт по информационной безопасности Зыков объяснил, что реальных утечек данных с DeepSeek не было

В поисковой выдаче Google начали появляться диалоги с ИИ-сервисом DeepSeek. В открытом доступе оказались ссылки на переписки с промптами, логи и личные данные пользователей. Однако, по словам эксперта по информационной безопасности Владимира Зыкова, реальной утечки не было. Об этом написал «ФедералПресс» .

У DeepSeek есть возможность делиться результатами общения с нейросетью в публичном доступе. Пользователи думают, что такие ссылки приватные, но на самом деле они становятся общедоступными. Скорее всего, файлы были просканированы не на самом DeepSeek, а после того, как пользователь поделился ссылкой в публичном поле — на форуме, своей странице в соцсетях или в комментариях.

Сейчас индексация подобных ссылок закрыта, однако это не гарантирует, что Google их не проиндексирует. Чтобы избежать подобных инцидентов, можно добавить на приватные ссылки пароль, считает эксперт. Такая возможность есть у Google Docs, Яндекс Документов, Яндекс Диска и Mail Облака.