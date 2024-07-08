Эксперт по информационной безопасности Лукацкий: большинство вредоносных программ уникальны для конкретной жертвы

Эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий в беседе с радиостанцией Sputnik рассказал, что антивирусные программы способны создавать ложное чувство защищенности. Сегодняшняя статистика говорит, что большинство вредоносных программ уникальны для конкретной жертвы.

По его словам, в нынешних операционных системах есть встроенная защита, и в большинстве случаев ее вполне достаточно. Дополнительная, как правило, требуется некоторым категориям пользователей.

«Это журналисты, высокопоставленные чиновники, руководители, которые интересны либо своей информацией, либо ресурсами, к которым они имеют доступ», — сказал Лукацкий.

Он пояснил, что против этих людей действительно могут быть организованы целенаправленные атаки, и от них антивирус не поможет.

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