Эксперт по информационной безопасности Лукацкий: большинство вредоносных программ уникальны для конкретной жертвы

Эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий в беседе с радиостанцией Sputnik рассказал, что антивирусные программы способны создавать ложное чувство защищенности. Сегодняшняя статистика говорит, что большинство вредоносных программ уникальны для конкретной жертвы.

По его словам, в нынешних операционных системах есть встроенная защита, и в большинстве случаев ее вполне достаточно. Дополнительная, как правило, требуется некоторым категориям пользователей.

«Это журналисты, высокопоставленные чиновники, руководители, которые интересны либо своей информацией, либо ресурсами, к которым они имеют доступ», — сказал Лукацкий.

Он пояснил, что против этих людей действительно могут быть организованы целенаправленные атаки, и от них антивирус не поможет.