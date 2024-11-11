Эксперт по информационной безопасности Кокорева посоветовала использовать анонимайзер для защиты от кибербуллинга

Многие люди становятся жертвами кибербуллинга, потому что уделяют недостаточное внимание собственной безопасности. Об этом «Газете.Ru» рассказала руководитель команды информационной безопасности Почты Mail Ксения Кокорева.

Она посоветовала использовать анонимайзер, который подменяет настоящий адрес почты при отправке писем. таким образом злоумышленники не смогут узнать данные человека и воспользоваться ими.

Эксперт отметила, что при использовании этого метода не нужно создавать новые ящики. Просто генерируются различные адреса, которые будут связаны с уже существующим.

Кроме того, анонимайзеры также часто скрывают и другие данные. В частности, IP-адрес пользователя, добавила эксперт.