Эксперт по информационной безопасности Бедеров: санкции, связанные с облачными сервисами, не коснутся обычных граждан

Санкции США в отношении России, которые связаны с запретом оказания услуг для облачных сервисов, не затронут обычных граждан. Об этом телеканалу «Звезда» сообщил эксперт в сфере информационной безопасности Игорь Бедеров.

Он пояснил, что смартфоны и связанные с ними облачные продукты продолжат работу в обычном режиме.

«Там прямо в тексте написано, что все то, что касается гуманитарных миссий, гражданского общества и самих граждан, — это не предмет обсуждения данной инициативы», — сообщил Бедеров.

По его словам, в США не хотят потерять возможность контролировать за россиянами через свои IT-компании.

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