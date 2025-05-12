Аналитик Силаев: люди особенно ведутся на уловки мошенников после праздников

После праздников жители России сталкиваются не только с пониженной мотивацией, но и со сниженным уровнем когнитивной активности. Это делает их особенно уязвимыми перед социальной инженерией, ключевым инструментом современного мошенничества, рассказал заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев в беседе с RT .

«Период после праздников — время, когда люди часто испытывают проблемы со сном и концентрацией внимания. Именно на это рассчитывают мошенники», — пояснил эксперт.

Силаев подчеркнул, что злоумышленники создают иллюзию срочности, чтобы обмануть человека, даже если он обладает базовыми знаниями в кибербезопасности. Они используют такие фразы, как «Ваш счет взломан» или «Если не оплатите, то начнут начисляться пени».

Аналитик советует не реагировать на сообщения с требованиями подтвердить код или перевести деньги, а также использовать двухфакторную аутентификацию на всех ключевых сервисах. Он рекомендует связаться с человеком по другому каналу связи, прежде чем переводить ему деньги или выполнять его просьбу.