Эксперт по игровой индустрии Пименов заявил, что создавать полноценный российский аналог PlayStation бессмысленно

Директор по развитию направления игровой индустрии университета «Синергия» Михаил Пименов в беседе с ИА НСН сообщил о бессмысленности создания полноценного российского аналога PlayStation.

Эксперт считает, что разработчикам стоит уделить внимание облачной системе, у которой есть перспективы даже на фоне конкуренции с глобальными игроками.

«Чтобы создать российскую консоль, нужно продумывать экосистему, а не техническую сторону. <…> Поэтому имеет смысл думать над облачной системой сейчас», — отметил Пименов.

Он добавил, что для создания такой системы не потребуются сложные зарубежные компоненты.

Ранее СМИ писали, что над созданием российской версии игровой приставки PlayStation работают специалисты из Донского государственного технического университета.