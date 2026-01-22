Эксперт по игорной индустрии Мешалкин сообщил, что самозапрет на донаты в играх не поможет в борьбе с мошенниками

Спикер Государственной Думы России Вячеслав Володин озвучил предложение ввести добровольный запрет на денежные переводы в компьютерные игры, целью которого является защита игроков от недобросовестных схем вымогательства и злоупотреблений. Однако эксперт по игорной индустрии Ярослав Мешалкин в беседе с ИА НСН выразил сомнения в целесообразности и действенности данной инициативы.

Мешалкин аргументировал свою позицию тем, что введение самозапрета не решит проблему киберпреступности, связанной с играми. Вместо реального устранения угрозы, идея запрета создает ложное впечатление, будто предпринимаются эффективные меры по защите геймеров. Настоящее решение проблемы требует усиления механизмов модерирования игрового процесса, повышения юридической осведомленности игроков и разработки законов, регулирующих защиту персональных данных и цифровых активов.

Более того, предложение об ограничении денежных переводов может иметь непредвиденные последствия для всей отрасли видеоигр. Оно посылает сигнал рынку, что бесплатные модели распространения игр, широко практикуемые в настоящее время, воспринимаются властями как опасные. Это грозит созданием ненужной регулятивной неопределенности, что негативно отразится на инвестиционном климате и конкурентоспособности отечественных компаний-разработчиков.