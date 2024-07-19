Эксперт по ИБ Мизинов призвал не подыгрывать телефонным мошенникам

Некоторые россияне, раскрыв в звонящем мошенника, начинают подыгрывать ему. Однако такой разговор стоит немедленно прекратить, рассказал эксперт по информационной безопасности ГУ Банка России по ЦФО Павел Мизинов в беседе с Life.
По его словам, попытки проучить аферистов порой приводят к серьезным проблемам. Из фраз человека злоумышленники способны создать в программе компрометирующую речь.
Специалист также посоветовал не вести общение в грубой форме. Ответом может стать добавление номера в общую базу, из-за чего количество подобных звонков увеличится.