Эксперт по ИБ Драченин посоветовал избегать случайного сканирования QR-кодов с бумажных квитанций за ЖКУ

По словам IT-специалиста, основная опасность заключается в том, что пострадавшие не только теряют деньги, но и раскрывают личную информацию, а иногда случайно загружают на свои телефоны вредоносные программы.

Чтобы обезопасить себя, Драченин советует избегать случайного сканирования QR-кодов с бумажных квитанций. Лучше оплачивать счета через официальные приложения своей управляющей компании, платформу «ГИС ЖКХ» или заранее созданные шаблоны в мобильных банках. Также важно проверять реквизиты получателя до подтверждения платежа. Если банк сообщает о подозрительном счете, лучше отказаться от операции, пишут «Аргументы и факты».

Эксперт добавил, что поддельная квитанция может помочь в борьбе с мошенниками. Указанный в ней расчетный счет может стать отправной точкой для полиции, которая сможет отследить цепочку передачи денег. Важно также уведомить управляющую компанию о подделке, чтобы предупредить других жильцов, и банк, который может заблокировать перевод. Специалист подчеркнул, что массовые мошенничества раскрываются быстрее, когда пользователи сообщают о них в правоохранительные органы.