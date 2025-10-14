Эксперт по гаджетам Корнейчук отметил, что перегрев телефона во время зарядки может привести к возгоранию

Эксперт по гаджетам Илья Корнейчук в беседе с aif.ru предупредил, что перегрев телефона во время зарядки может привести к его воспламенению. Поэтому важно дождаться нормализации температуры устройства перед началом зарядки.

«Грубые нарушения правил эксплуатации гаджетов могут привести к возгоранию. Если телефон сильно нагрелся, например, на жаре лежал на передней панели в автомобиле, то заряжать его в таком состоянии не стоит», — подчеркнул специалист.

Также эксперт отметил, что после холода не рекомендуется сразу ставить телефон на зарядку. Сначала нужно дать гаджету нагреться до комнатной температуры, чтобы избежать повреждения аккумулятора, заключил Корнейчук.