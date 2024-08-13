Эксперт по гаджетам Илья Корнейчук: российские блогеры не хотят покидать YouTube

Ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech, эксперт по гаджетам Илья Корнейчук в беседе с ИА НСН сообщил, что вероятная блокировка YouTube в России лишит возможности представить точку зрения россиян на платформе.

По его словам, многие российские блогеры не готовы уходить с видеохостинга.

«Я не одобряю позицию YouTube по блокировке российских авторов, это серьезный удар по свободе слова. Но не считаю, что блокировка — адекватный ответ», — сказал он.

Корнейчук добавил, что на сегодняшний день в стране не существует достойной альтернативы, чтобы блогерам было также удобно работать, как на YouTube.