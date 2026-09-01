Эксперт по функциональному питанию Гредусова посоветовала проверять СГР при покупке витаминов

Выбор витаминов требует внимательного подхода и консультации с медицинскими специалистами. Эксперт по функциональному питанию Ольга Гредусова в интервью радио Sputnik поделилась советами о том, как безопасно выбирать витаминные добавки.

Первое, на что стоит обратить внимание при покупке витаминов, — это наличие свидетельства о государственной регистрации (СГР). Как отметила Гредусова, с 1 марта 2026 года контроль за рынком витаминов усилится благодаря системе «Честный знак», которая отслеживает движение каждой упаковки от производства до продажи.

Если витамины покупаются на маркетплейсе, СГР можно найти в карточке товара. По QR-коду на упаковке можно проверить информацию о продукте, включая состав, область применения и срок годности.

Гредусова подчеркнула, что назначение витаминов должно основываться на объективных данных. Только специалист может определить, какие витамины, в какой форме и дозировке нужны конкретному человеку. Самостоятельное назначение препаратов может быть бесполезно или даже опасно для здоровья.

Компоненты, входящие в состав продукта, указываются в порядке убывания их массовой доли. На первом месте в составе продукта должен быть сам витамин, а не вспомогательные компоненты. Доля действующего вещества должна быть значимой, а не растворяться среди наполнителей.