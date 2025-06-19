Эксперт по фондовому рынку Селезнев заявил, что россияне тратят на еду треть своей зарплаты

Эксперт по фондовому рынку Кирилл Селезнев в беседе с изданием «Газета.Ru» отметил, что последние пять лет россияне тратят на еду примерно треть своей зарплаты.

Эта цифра может косвенно отражать уровень бедности в стране.

«В развитых странах доля расходов на питание, как правило, не превышает 15%, а в бедных она часто превышает 50%. В России последние пять лет этот показатель остается на уровне 30–35%», — процитировало радио Sputnik Селезнева.

С 2021 года структура расходов граждан практически не изменилась, поясняет эксперт. Несмотря на номинальный рост доходов, включая инфляцию, траты россиян на еду остались на том же уровне, что и у граждан Бразилии, Мексики и Турции.

По данным Росстата, в первом квартале 2025 года 8,1% населения имели доход ниже прожиточного минимума, напоминают «Краснодарские известия». По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число бедных снизилось на 2,1 миллиона человек, а уровень бедности сократился на 1,5%.