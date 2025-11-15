Эксперт по фондовому рынку Селезнев спрогнозировал снижение привлекательности рассрочки для квартир

Специалист по фондовому рынку Кирилл Селезнев заявил, что в 2026 году покупка квартиры в рассрочку потеряет свою привлекательность. Об этом сообщила « Газета.ru ».

По словам эксперта, в следующем году в России значительно ужесточатся условия предоставления рассрочки на приобретение жилья. Максимальный срок сократится до шести месяцев, а с 1 апреля 2028 года — до четырех месяцев.

Специалист, что выгода инструмента заключается в возможности приобрести квартиру без переплат при наличии определенной суммы. За это время деньги можно разместить на вкладах и получить доход от начисления процентов, добавил «Ридус».