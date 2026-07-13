Эксперт по фондовому рынку Селезнев назвал банковские вклады сроком на один год самыми выгодными

Эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев в интервью «Газете.Ru» заявил, что сейчас наиболее выгодными являются банковские вклады сроком на один год. По его словам, топ-10 банков предлагают по таким депозитам около 12–13% годовых.

Селезнев рассказал, что через год можно переоформить вклад по новым условиям и снова оказаться на рынке. Вклады на три-шесть месяцев, по его мнению, уступают годовым примерно один процентный пункт, так как банки обычно предлагают по ним 11–12%, отметил URA.RU.

Депозиты на два-три года, согласно эксперту, менее выгодны, поскольку банки часто предлагают по ним 9–11%, закладывая снижение ставок в 2027–2028 годах. Ожидания по ключевой ставке также играют важную роль: к концу 2026 года ставки по вкладам могут снизиться, поэтому фиксировать текущие 12–13% на год — разумно.

Селезнев добавил, что тем, кто планирует крупные расходы в ближайшие месяцы, лучше подходят короткие вклады. Наименее привлекательными по доходности и гибкости сейчас выглядят вклады сроком на два-три года. Эксперт подчеркнул, что дробление вкладов по разным банкам не поможет избежать налога на проценты, так как налоговая служба суммирует доход по всей банковской системе.