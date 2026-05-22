Эксперт по финансовым рынкам Мокров указал на основную уловку мошенников в сфере инвестиций

Эксперт по финансовым рынкам Алексей Мокров рассказал, как не попасться на удочку инвестиционных мошенников. Они часто используют схему с небольшим первоначальным платежом, чтобы усыпить бдительность жертвы.Об этом написал РИАМО .

«Самая опасная фраза в инвестиционном мошенничестве часто звучит так: „Начните с небольшой суммы“. Она рассчитана на то, чтобы сделать человека более уязвимым, ослабить защиту», — пояснил специалист.

По словам эксперта, если человек легко расстается с небольшими суммами, его можно уговорить на более крупные переводы. Первый платеж в таких схемах служит не для заработка мошенника, а для выстраивания доверия, добавил «ФедералПресс».

Масштаб проблемы велик: по данным Банка России, в первом квартале 2026 года кредитные организации предотвратили почти 16,8 миллиона мошеннических операций на сумму 1,8 триллиона рублей. Однако, по операциям, о которых сообщили сами клиенты, было заявлено 7,4 миллиарда рублей. Это говорит о том, что люди продолжают переводить деньги аферистам, несмотря на современные средства защиты.