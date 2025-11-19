Эксперт по финансам Трепольский предупредил о росте мошенничества с рассылкой писем о «новом налоге»

Количество случаев мошенничества среди россиян посредством рассылки сообщений о введении нового налога в период 2026–2027 годов увеличится на 40—60%. Об этом сообщил финансовый эксперт Дмитрий Трепольский в беседе «Газетой.Ru» .

По данным специалистов, общее число атак против организаций и физических лиц возрастет примерно на треть. Преступники используют фейковые банковские уведомления, вынуждая жертв переходить на поддельные веб-сайты и раскрывать личные данные, включая телефонные номера, отметило радио Sputnik.

Это позволяет преступникам получать несанкционированный доступ к личным кабинетам клиентов финансовых учреждений, добавил эксперт. Ранее МВД России уже обращало внимание общественности на опасность такого типа мошеннических схем.