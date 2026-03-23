Эксперт по финансам Матвеева рассказала, что метод «6 к 1» помогает сэкономить на продуктах и улучшить рацион

В России набирает популярность метод «6 к 1», который помогает упорядочить продуктовые покупки, сократить расходы и сделать питание сбалансированным. Об этом «Газете.Ru» рассказала финансовый консультант сервиса «Пакет» от X5 Ольга Матвеева.

Суть метода — заранее распределять продукты по категориям, учитывая запасы, сезон и акции. Название отражает принцип: «6 овощей + 1 что-то приятное для себя», отметила эксперт.

Она посоветовала начинать с ревизии холодильника и шкафов, чтобы не покупать лишнего и не выбрасывать еду. Затем стоит продумать меню на неделю. Основа метода: шесть овощей, пять фруктов, четыре источника белка, три крахмалистых продукта, два соуса и одна приятная покупка. Список гибкий — его корректируют по сезону и акциям.

Сезонные продукты дешевле и разнообразят рацион, а программы лояльности и кешбэк помогают дополнительно экономить. Один набор продуктов подходит для разных блюд — от салатов до запеканок. Главное преимущество метода — формирование полезных привычек: расходы становятся предсказуемыми, а питание — более качественным, заключила Матвеева.