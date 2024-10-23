Эксперт по финансам Матвеева призвала перед любой покупкой обдумать ее надобность в течение 24 часов

Финансовый консультант сервиса «Пакет» от Х5 Ольга Матвеева в беседе с RT рассказала о правильном подходе к покупкам. По ее словам, перед тем, как приобрести какую-то вещь, стоит взять паузу в течение 24 часов.

Это время, по словам эксперта, позволит системе, отвечающей за рациональное мышление, осознанно оценить необходимость покупки. Многие люди принимают решения не из практической ценности, а ради социального статуса. Это связано с тем, что в мозге активируются области, которые отражают общественное признание.

Чтобы выбор вещи был более осознанным, Матвеева порекомендовала сокращать количество вариантов при принятии решений. Перед покупкой нужно отфильтровать товары по ключевым критериям, чтобы не столкнуться с долгими муками выбора, пояснила специалист.