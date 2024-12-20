Эксперт по финансам Балынин: нужно составить полный список покупок к Новому году

Чтобы сэкономить на подготовке к Новому году, нужно придерживаться девяти правил. Среди них — не закупать продукты впрок и заранее составить список необходимых товаров. Советы для россиян в разговоре с aif.ru озвучил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

«Во-первых, нужно составить полный список требуемых покупок с указанием как наименований товаров, так и их количества. Конечно, этому списку нужно следовать», – сказал экономист.

Также он посоветовал не откладывать до последнего момента покупку продуктов долгого хранения. Например, консервы можно приобрести заранее. Однако после 1 января магазины будут работать, поэтому закупать скоропортящиеся продукты не стоит. Более того, на первой неделе нового года супермаркеты могут предложить хорошие скидки.

Кроме того, следует обращать внимание на объем и массу продукта: иногда производители упаковывают небольшое количество товара в большую тару. Нужно проверять сроки годности, чтобы не пришлось выбрасывать продукт.

Он также посоветовал сравнивать цены на маркетплейсах и в традиционных магазинах, поскольку онлайн-ретейлеры могут завышать стоимость, особенно на редко покупаемые товары.