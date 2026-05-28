Эксперт по фэншуй Старун посоветовала взять на экзамен статуэтку слона или совы

Астролог и эксперт по фэншуй Анастасия Старун поделилась с «Москвой 24» рекомендациями, какие предметы могут помочь в учебе и принести удачу на экзаменах.

По ее словам, статуэтки слона и совы поддерживают учащихся и способствуют успешной сдаче экзаменов. Можно взять их с собой или держать на рабочем столе.

«На самом рабочем месте рекомендую разместить горный хрусталь. Считается, что этот минерал способствует гармонизации пространства, избавляет от ненужных сомнений, отвлекающих факторов и настраивает на учебу», — добавила специалист.

Она также отметила, что для улучшения учебного процесса можно использовать хрустальный глобус и связку из четырех кистей для рисования.