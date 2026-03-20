Эксперт по фэншуй Старун посоветовала выбирать для домашних тренировок восточный сектор

Астролог и эксперт по фэншуй Анастасия Старун рассказала «Москве 24», какие места в доме наиболее благоприятны для занятий спортом.
По ее мнению, для тренировок лучше всего подходят восточный и юго-восточный сектора дома. Эти зоны отвечают за развитие, рост и здоровье.
Для занятий спортом нужно выбирать место с достаточным количеством естественного света. Кроме того, пространство должно быть оформлено в стиле минимализма — без лишних вещей и сломанного спортивного инвентаря. Иначе вся энергия будет уходить не на тренировку, а на размышления о беспорядке.
