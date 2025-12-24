Эксперт по фэншуй Старун посоветовала не размещать камин в центре дома

Астролог и эксперт по фэншуй Анастасия Старун поделилась с « Москвой 24 » рекомендациями по размещению камина в доме. Она подчеркнула, что неправильно выбранное место может негативно сказаться на энергетике пространства.

По словам эксперта, энергия огня считается бесконтрольной, поэтому важно направлять ее в нужное русло. Камин лучше всего размещать на юго-западе или северо-востоке, так как в этих секторах энергия огня будет питать энергию земли, отвечающую за защиту и стабильность.

«Категорически нельзя размещать его в спальнях и в центре дома. В первом случае камин будет сжигать романтику, провоцируя негативные чувства в паре», — предупредила специалист.

Она также посоветовала не устанавливать печь напротив входа, чтобы не допустить уничтожения положительной энергии.