Эксперт по фэншуй Старун: использование квадратных тарелок может привести к проблемам с весом
Астролог и эксперт по фэншуй Анастасия Старун рассказала, из какой посуды не стоит есть. Значение имеют форма и цвет, сообщила «Москва 24».
Специалист посоветовала отказаться от использования квадратных тарелок. Могут появиться недомогания, связанные с застоем в организме. Кроме того, среди последствий — проблемы с весом.
Квадрат, пояснила Старун, отвечает за статичную стихию Земли. К ней также относятся желтый и коричневый тона.
Военный эксперт заявил о способности США нанести массированный удар по России из Японии
Буданова уличили в связях с «Джебхат ан-Нусрой» для вербовки террористов
«Еле говорит». Второй пострадавшей школьнице в Челябинске проломили череп молотком
Компьютерную игру по управлению «коммуналкой» представили в ЖКХ Подмосковья
Более 2 миллионов человек посетили парки Подмосковья за неделю
В США забеспокоились из-за возможного поражения Украины этой зимой
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте