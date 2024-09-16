Эксперт по фэншуй Старун: использование квадратных тарелок может привести к проблемам с весом

Астролог и эксперт по фэншуй Анастасия Старун рассказала, из какой посуды не стоит есть. Значение имеют форма и цвет, сообщила « Москва 24 ».

Специалист посоветовала отказаться от использования квадратных тарелок. Могут появиться недомогания, связанные с застоем в организме. Кроме того, среди последствий — проблемы с весом.

Квадрат, пояснила Старун, отвечает за статичную стихию Земли. К ней также относятся желтый и коричневый тона.