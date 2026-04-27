Эксперт по фэншуй Скуратова сообщила, что кактусы и диффенбахии могут негативно влиять на здоровье

Астролог и эксперт по фэншуй Елена Скуратова поделилась в беседе с «Москвой 24» мнением, какие домашние растения могут негативно влиять на здоровье человека.

По словам специалиста, согласно принципам фэншуй, некоторые растения способны нарушать гармонию в доме и привносить негативную энергию. В первую очередь это касается растений с колючими листьями и шипами, например кактусов. Их форма может вызывать стресс и проблемы со здоровьем, связанные с дыхательной системой и кровообращением.

Нежелательно держать в доме растения с ядовитым соком или резким запахом, например диффенбахию и молочай. Их энергетика может восприниматься как агрессивная и подрывать здоровье жильцов, отметила астролог.