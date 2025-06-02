Эксперт по фэншуй Скуратова сообщила, что грязный холодильник может привести к застою в делах
Грязный, переполненный едой холодильник способен вызвать застой в делах и негативно повлиять на здоровье. Об этом рассказала эксперт по фэншуй и бацзы, астролог, таролог Елена Скуратова в беседе с «Москвой 24».
По ее словам, в учении фэншуй бытовой прибор символизирует благополучие, поэтому к его обустройству подходят с особым вниманием.
«В Древнем Китае его роль исполнял „бинцзянь“ — сосуд из бронзы со льдом, который использовался для охлаждения продуктов. Долгое время он был доступен только императору и знати», — пояснила специалист.
Скуратова подчеркнула, что для гармоничного течения энергии Ци важно, чтобы содержимое агрегата было упорядочено. Перегруженность продуктами может затруднить движение энергии, из-за чего появляются проблемы в делах и жизни.