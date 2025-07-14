Эксперт по фэншуй Скуратова рекомендовала зонирование для создания гармонии в квартире
Для создания гармоничной атмосферы в квартире-студии необходимо правильно организовать пространство. Об этом «Москве 24» сообщила Елена Скуратова, эксперт по фэншуй и бацзы, астролог и таролог.
По ее мнению, первым делом следует разграничить активную зону гостиной и место для отдыха. В помещении для сна должна преобладать спокойная энергия Инь, иначе это может привести к стрессу и тревожности.
«Кроме того, надо разместить спальное место так, чтобы оно находилось как можно дальше от входной двери, в зоне которой тоже очень активная энергия», — посоветовала специалист.
Зеркала часто используют для визуального увеличения пространства в маленьких квартирах. Однако Скуратова призвала не размещать их напротив кровати, чтобы сон был спокойным.