Эксперт по фэншуй Скуратова рассказала, что важно сбалансировать энергии Инь и Ян на рабочем столе

Эксперт по фэншуй и бацзы Елена Скуратова поделилась с «Москвой 24» советами, которые помогут усилить энергетику рабочего места и добиться успеха в карьере.

По словам эксперта, важно сбалансировать энергии Инь и Ян на рабочем столе. Сторона Инь находится слева (для левшей — справа), и там рекомендуется размещать фотографии близких и любимых мест. Сторона Ян — правая, и там следует располагать яркие предметы, профессиональные достижения и символы успеха.

Для укрепления авторитета и привлечения внимания начальства можно разместить на правой стороне рабочего стола изображение дракона. В фэншуй дракон олицетворяет силу, мудрость и успех.

Особое внимание стоит уделить цветовой гамме. Красный и оранжевый цвета связаны с элементом Огня и помогают быть более активными и настойчивыми. Синие оттенки символизируют элемент Воды и способствуют общению и установлению связей. Зеленые цвета, связанные с элементом Дерева, способствуют росту возможностей.

Правильное расположение в рабочем пространстве также важно. Лучше сидеть лицом к входной двери или установить на столе зеркало, чтобы видеть входящих. Это символизирует открытость людям и новым возможностям. Благоприятно сидеть спиной к стене, которая будет выполнять роль надежного тыла и защиты.

Эксперт предостерегла от расположения рабочего места спиной к окну, так как это может привести к ощущению неустойчивости и помешать планомерному развитию карьеры.