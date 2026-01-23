Эксперт по фэншуй Скуратова рассказала, что кактусы могут принести финансовые потери

Некоторые комнатные растения могут негативно влиять на финансовое благополучие семьи. Подробнее рассказала эксперт по фэншуй и бацзы, астролог, таролог Елена Скуратова в беседе с «Москвой 24» .

По ее словам, не рекомендуется держать дома кактусы и растения с острыми листьями, такими как диффенбахия. Колючки являются источником негативной энергии Ша Ци, которая препятствует процветанию и стабильности.

Специалист также обратила внимание на влияние папоротников, диффенбахии, монстеры и пуансеттии. Они могут стать причиной ссор, потерь и неудач, особенно если расположены в спальне или других зонах отдыха.

Однако не все растения оказывают негативное воздействие. Например, плющ, растущий на стене, может стимулировать упорство и стремление к движению вперед.