Эксперт по фэншуй Скуратова посоветовала выбирать кровать прямоугольной формы

Эксперт по фэншуй и бацзы Елена Скуратова поделилась рекомендациями по выбору кровати. Об этом сообщила « Москва 24 ».

По мнению специалиста, изделие прямоугольной формы подойдет лучше всего, поскольку такая форма считается наиболее устойчивой и способствует спокойному сну. Важно, чтобы у спального места было надежное изголовье.

«Выбирая кровать, обратите внимание, из какого она материала. Наиболее предпочтительным является древесина, так как элемент Дерева связан со здоровьем, ростом, развитием и процветанием», — добавила Скуратова.

Она посоветовала избегать спального места на колесиках, а также «парящей» или надувной кровати, так как они ассоциируются с ненадежностью и беспокойством.