Эксперт по фэншуй Скуратова посоветовала включать звуки природы для благополучия в доме

Для создания благоприятной атмосферы в доме рекомендуется использовать звуки природы и мелодичную музыку. Об этом «Москве 24» рассказала эксперт по фэншуй и бацзы Елена Скуратова.

По словам специалиста, спокойная и позитивная музыка гармонизирует пространство и привлекает позитивную энергию ци. Одним из примеров такой музыки является мелодия «Лю Шуй» («Струящаяся вода»), исполняемая на струнном музыкальном инструменте гуцине.

При выборе музыки стоит учитывать ее связь с различными зонами пространства. Например, в юго-восточной и восточной частях квартиры рекомендуется слушать звуки, подчеркивающие энергетику стихии Дерева: пение птиц, шелест листьев.

«На северо-западе и западе, где царит стихия Металла, благоприятно включать то, где есть духовые инструменты, а также любые гармоничные мелодии, в том числе классику», — отметила эксперт.

В северном секторе, связанном со стихией Воды, лучше всего подойдут звуки журчащей воды и легкого дождя. В юго-западной и северо-восточной зонах, ассоциируемых со стихией Земли, а также в южной зоне, связанной с элементом Огня, рекомендуется слушать музыку с акцентом на ударные и энергичные композиции.

Однако Скуратова предупредила, что следует избегать агрессивных и громких композиций, так как они могут создавать дисбаланс и превращать позитивную энергию ци в негативную ша ци.