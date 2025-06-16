Эксперт по фэншуй Скуратова посоветовала не ставить входную дверь с зеркальными элементами

Входная дверь, которая совпадает по цвету со стеной подъезда, может помешать проникновению благоприятной энергии в дом. Об этом сообщила эксперт по фэншуй и бацзы Елена Скуратова в беседе с « Москвой 24 ».

По ее словам, входная дверь в фэншуй — это «уста дома». Через них поступает положительная энергия Ци.

«В оформлении должны присутствовать лаконичные простые узоры. При этом декоративные элементы могут включать художественную роспись, гравировку, аппликации из ткани», — отметила специалист.

При этом она предупредила, что сложные орнаменты, напоминающие лабиринты, а также поперечные полоски и зеркальные вставки на наружной стороне будут препятствовать проникновению Ци в жилище.