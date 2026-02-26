Эксперт по фэншуй Скуратова отметила, что загромождение прихожей может блокировать поступление благоприятной энергии Ци

Эксперт по фэншуй и бацзы, астролог и таролог Елена Скуратова рассказала «Москве 24» , что некоторые аспекты обустройства жилья могут влиять на личную жизнь. По ее словам, захламленность пространства — одна из самых серьезных ошибок.

«Загромождение прихожей способно блокировать поступление благоприятной энергии Ци, создавая препятствия на пути к новым знакомствам и развитию существующих отношений», — пояснила эксперт.

Скуратова отметила, что неправильное расположение кровати также может негативно сказаться на личной жизни.

«Если кровать стоит так, что нет возможности подойти к ней с обеих сторон, это может символизировать одиночество, трудности в отношениях с противоположным полом», — подчеркнула она.

Идеальное расположение кровати — изголовьем к стене с достаточным свободным пространством по бокам. Также важно избегать размещения кровати напротив зеркала, чтобы не «разбивать» энергию пары.

Кроме того, эксперт обратила внимание на обустройство кухни, где концентрируется энергия, влияющая на все сферы жизни, включая романтические и семейные связи.

«Здесь должна преобладать активная энергия Ян, поэтому важно, чтобы в оформлении было достаточно много ярких цветов», — отметила Скуратова.

Она добавила, что благоприятно держать свежие фрукты в вазе, особенно мандарины или апельсины, которые приносят удачу.