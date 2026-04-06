Эксперт по фэншуй Скуратова отметила, что установка кондиционера напротив двери негативно влияет на энергетику жилища
Установка кондиционера напротив входной двери или спального места может негативно сказаться на энергетике жилища, считает эксперт по фэншуй и бацзы Елена Скуратова. По ее словам, кондиционер в фэншуй рассматривается как важный элемент, влияющий на удачу, поскольку он активно направляет воздух и помогает преодолеть застой энергии в пространстве, написала «Москва 24».
Скуратова предостерегает от установки кондиционера напротив входной двери, так как мощный поток воздуха может «выдувать» положительную энергию Ци из помещения. Это может привести к финансовым потерям и ухудшению благосостояния жильцов. Если избежать такого расположения невозможно, рекомендуется использовать дополнительные элементы декора для рассеивания потока воздуха, например, ширму или высокие растения в кадках.
В просторных помещениях энергия при работе кондиционера движется гармонично, создавая спокойную атмосферу. В тесных комнатах потоки воздуха могут создать стрессовую обстановку, натыкаясь на препятствия, предупреждает эксперт.
В спальне кондиционер следует располагать так, чтобы поток воздуха не затрагивал кровать. Резкие потоки воздуха могут нарушить баланс, что приведет к бессоннице, головным болям и общему недомоганию.