Эксперт по фэншуй Скуратова: неправильное размещение книжных полок в квартире чревато застоем в саморазвитии | 360°

Общество 14 мая 2024, 11:57 Эксперт по фэншуй Скуратова: неправильное размещение книжных полок в квартире чревато застоем в саморазвитии

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Размещение полок с книгами в неправильных секторах дома чревато для жильцов застоем в интеллектуальных делах и саморазвитии. Об этом рассказала эксперт по фэншуй и бацзы, астролог, таролог Елена Скуратова в беседе с «Москвой 24».

По ее словам, полки с учетом их формы и цвета связаны с различными первоэлементами: Дерево, Огонь, Земля, Металл или Вода. Так, прямоугольные деревянные полки лучше всего повесить в секторах юго-восток и восток, треугольные — в южном направлении.

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При этом круглые полки желтого цвета не рекомендуется размещать на юго-востоке, а квадратные — на севере, отметила Скуратова.