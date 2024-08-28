Эксперт по фэншуй Скуратова: лестница напротив входной двери негативно влияет на энергетику дома

Лестницы, размещенные напротив входной двери, оказывают негативное влияние на энергетику дома. Об этом рассказала эксперт по фэншуй и бацзы Елена Скуратова в беседе с «Москвой 24».

Она пояснила, что в таком случае поступающая энергия не задерживается на нижнем этаже и сразу же устремляется вверх. То же самое касается и конструкции общего пользования в многоквартирных домах.

По словам специалиста, жильцы таких помещений могут чувствовать слабость и недостаток сил. К последствиям также относятся проблемы с финансами.

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