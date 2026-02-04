Эксперт по фэншуй Рунова рассказала, что зеркало в прихожей помогает поглощать отрицательную энергию

Эксперт по фэншуй Олеся Рунова рассказала «Москве 24» , что зеркала могут влиять на энергетику дома. По ее словам, зеркало в прихожей помогает поглощать отрицательную энергию, однако его неправильное расположение может привести к нежелательным последствиям.

Как отметила специалист, зеркало напротив входной двери отражает энергию и не дает ей остаться в доме.

«В результате пространство жилища со временем станет энергетически бедным. А это может проявиться в постоянной усталости или хроническом невезении домочадцев», — подчеркнула Рунова.

Кроме того, зеркала не должны быть на дверях, так как открывание и закрывание дверей будет мешать проникновению положительной энергии ци.

Также эксперт не рекомендует размещать зеркала в спальне. Она поясняет, что во сне человек освобождается от усталости и негативных эмоций, накопленных за день, и зеркало может вернуть их обратно, из-за чего по утрам можно чувствовать себя невыспавшимся и разбитым.