Эксперт по фэншуй Рунова отметила, что рабочее место между дверью и окном может сделать школьника неусидчивым

Фигурка совы или натуральный кристалл на рабочем столе могут помочь школьнику в учебе, рассказала «Москве 24» эксперт по фэншуй Олеся Рунова. Она предложила несколько советов по обустройству рабочего места ученика.

Для улучшения усвоения учебного материала можно разместить на столе фигурку совы или натуральный кристалл аметиста или кварца. Эти предметы способствуют появлению активного желания учиться. Однако важно расположить их так, чтобы на них периодически падали лучи настольной лампы.

Рабочее место следует организовать правильно: стол лучше поставить так, чтобы ребенок сидел спиной к стене и видел вход в комнату.

«Если же посадить ученика спиной к входной двери, он будет чувствовать себя неуверенно, и это негативно повлияет на усвоение знаний», — отметила Рунова.

Не стоит располагать рабочее место на энергетическом потоке между дверью и окном, поскольку это сделает ребенка неусидчивым. Также не рекомендуется ставить стол вплотную к кровати: спокойная энергия, связанная с кроватью, будет влиять на учащегося и вызывать у него сонливость.

Важно поддерживать порядок на рабочем столе. Это поможет ребенку сосредоточиться и эффективно выполнять домашние задания.

Северо-восточный сектор дома, связанный со знаниями, также требует внимания. Его подпитывает огненная энергия, которую символизирует яркий свет, поэтому освещение всегда должно быть хорошим. В этом секторе благоприятно размещать грамоты, кубки и медали ребенка.