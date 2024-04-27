Эксперт по фэншуй Рунова: лавровый лист поможет привлечь удачу | 360°

Общество 27 апреля 2024, 10:53 Эксперт по фэншуй Рунова: лавровый лист поможет привлечь удачу

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Лавровый лист символизирует чистоту, целеустремленность, триумф и бессмертие. Он поможет привлечь удачу, сообщила эксперт по фэншуй Олеся Рунова в беседе с «Москвой 24».

По ее словам, также лавр способствует исполнению желаний и ограждает от бед. Его лист можно положить в сумку, он будет придавать сил, оберегать от неприятностей и несчастных случаев.

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Кроме того, лавровый лист стоит положить в каждой угол той комнаты, где семья проводит больше всего времени. Тогда домочадцы будут реже болеть, отметила Рунова.